Чемпионка Европы Лыскун приняла российское гражданство

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун сменила украинское гражданство на российское.

«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — рассказала Лыскун «Известиям».

Также она рассказала, что сталкивалась с давлением из-за того, что общалась с российскими тренерами на соревнованиях.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: «Спорт вне политики». Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — сказала 23-летняя уроженка Луганска.

Лыскун является двукратной чемпионкой Европы — 2018 и 2024 года — в командных соревнованиях и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза чемпионатов Европы, а также серебро чемпионата мира-2022 в миксте с 10-метровой вышки.