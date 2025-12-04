Прыжки в воду
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Прыжки в воду

4 декабря 2025, 00:08

Чемпионка Европы Лыскун приняла российское гражданство

Руслан Минаев
София Лыскун.
Фото Global Look Press

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун сменила украинское гражданство на российское.

«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — рассказала Лыскун «Известиям».

Также она рассказала, что сталкивалась с давлением из-за того, что общалась с российскими тренерами на соревнованиях.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: «Спорт вне политики». Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — сказала 23-летняя уроженка Луганска.

Лыскун является двукратной чемпионкой Европы — 2018 и 2024 года — в командных соревнованиях и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза чемпионатов Европы, а также серебро чемпионата мира-2022 в миксте с 10-метровой вышки.

Источник: Известия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
прыжки в воду
Читайте также
«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова
Евросоюз поднимет на саммите G7 вопрос о выделении Украине еще до €45 млрд
ФАС выявила нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России
Политолог рассказал о столкновении сделки США и Ирана с кризисом доверия
Форвард «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 года тюрьмы за изнасилование
Ферран Торрес попал в перекладину, вратарь Возинья остановил «красную фурию». Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Австралиец Руссо стал чемпионом мира в прыжках в воду с 10-метровой вышки, Терновой — седьмой

Глава НОК Украины Гутцайт назвал предательством решение Лыскун выступать за Россию
Новости
RSS RSS
Все новости