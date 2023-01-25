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Сегодня, 21:03

Чемпионат России по прыжкам в воду перейдет из Санкт-Петербурга в Екатеринбург

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что новым местом проведения чемпионата России по прыжкам в воду стал Екатеринбург.

«Мы решили поменять место проведения чемпионата России и перенести его из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. В Петербурге запланирована реконструкция во Дворце водных видов спорта, мы в диалоге с местным комитетом по спорту, там проблематично все будет провести. Проведение чемпионата России в Екатеринбурге даст большой импульс развитию нашего вида спорта на Урале. Министерство спорта Свердловской области уже официально заявило нам, что готово принять чемпионат России», — приводит слова Дружинина ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам в воду должен пройти с 21 по 25 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/16883499
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