34-летний прыгун в воду Кузнецов рассказал, как поддерживать состояние здоровья в лучших кондициях

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о своей стратегии по поддержанию организма в лучших кондициях.

«Разминаться надо хорошо, вовремя ложиться спать. Зарядка, зарядка обязательно два раза в день. ОФП. Все просто на самом деле, за питанием следить. Правила банальные могут быть, но многие же ими пренебрегают. Не только в спорте надо следить за собой, но и просто по жизни, если хочешь чувствовать себя здоровым и полным сил, энергии.

Сам ложусь как придется. Честно скажу, со сном пока есть проблемы, но стараюсь в одиннадцать уже точно засыпать. По крайней мере быть в кровати. Просыпаюсь по-разному, часов в семь-восемь, иногда чуть позже», — сказал Кузнецов.

34-летний Кузнецов выступает на международном уровне с 2008 года.