Австралиец, перешедший в сборную России, может остаться без Токио-2020. Перенос ЧЕ из Минска для него очень некстати

Следом за этапом Кубка мира по биатлону и чемпионатом мира по хоккею Белоруссия потеряла и континентальный чемпионат по велоспорту. Состоится ли турнир и в каком составе выступит на нем сборная России?

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне австралиец Шейн Перкинс, который четыре года назад принял российское гражданство, рискует пропустить Олимпийские игры в Токио и до сих пор не прилетел в Россию.

Переход Перкинса под российский флаг в 2017-м наделал много шума. Титулованный австралиец, двукратный чемпион мира и призер Олимпиады вдруг принял решение помочь нашей сборной. Причем на Перкинса делали серьезную ставку: он был очень нужен в командном спринте и в своем любимом кейрине.

Но по факту единственной большой наградой Перкинса в российской форме остается серебро чемпионата Европы 2017 года. Последний раз австралиец выходил на старт за нашу сборную еще в 2019-м. С тех пор были болезни, травмы и, наконец, пандемия. Из-за нее Перкинс уже год не может покинуть Австралию и присоединиться к российской команде. Не исключено, что именно коронавирусные преграды заставят австралийца поставить точку в карьере и попрощаться с мечтой об Олимпиаде в Токио.

Перкинса вытеснил из состава Гладышев

— Шейн должен был прилететь в Москву 16 мая, у него уже даже билет был, — рассказал главный тренер сборной России по треку Сергей Ковпанец. — Но в последний момент мы решили все переиграть. Дело в том, что с австралийской стороны масса препятствий по перелету. Там и карантин, и масса бумаг, и какая-то страшная сумма пошлины. Мы решили, что пусть Перкинс пока остается у себя, выступает там на местных соревнованиях. А если результат нас устроит, прилетит непосредственно на сбор перед чемпионатом Европы.

— Почему Перкинс уже почти два года толком не выступает за Россию?

— Проблема не в нем. Просто у нас подросла своя молодежь. Иван Гладышев имеет результат 17,4 и быстро прогрессирует. Места в составе Дмитриева и Якушевского не обсуждаются. Получается, что Перкинс может только конкурировать с Гладышевым за позицию разгоняющего, плюс, возможно, выступать в своем любимом кейрине. Мы, в принципе, не сбрасываем его со счетов. Но сначала нужно посмотреть на результаты тестов.

— В целом подготовка команды к Олимпиаде идет по плану?

— Да, результатами недавнего Гран-при Москвы я доволен. Проблема только в том, что не с кем себя сравнить. Из-за пандемии пока не было ни одного старта, куда приехали бы все сильнейшие. Получается полная неизвестность, и кто на что будет готов в Токио — непонятно. Надеюсь, хотя бы на чемпионат Европы приедут все лидеры. Потому что особенно в спринтерских дисциплинах, кейрине и мэдисоне на одних тренировках далеко не уедешь. Там обязательно нужна соревновательная практика со всеми лучшими гонщиками.

Чемпионат Европы перенесен из Белоруссии

С проведением чемпионата Европы, который должен был состояться в Минске 23-27 июня, тоже все непросто. Изначально этот старт планировался как главный отбор и смотр сил перед Олимпиадой. Приехать туда собирались все, даже злостные поборники карантина вроде голландцев.

Но политическая обстановка диктует свои порядки. После недавних событий европейские федерации одна за другой стали отказываться от участия в турнире, если он будет проводиться на территории Белоруссии. В итоге сегодня Европейский союз велосипедистов принял решение о переносе чемпионата.

Новое место его проведения пока не называется, но это точно будет не Белоруссия. Новые кандидаты — Испания, Греция, Швейцария. Так что следом за этапом Кубка мира по биатлону и чемпионатом мира по хоккею Минск потерял и континентальный чемпионат по велоспорту.

— В принципе, на подготовку нашей команды это никак не повлияет, — объяснил Ковпанец. — Будем, как и планировалось, проводить сбор и Гран-при Санкт-Петербурга, а параллельно ждать новостей о новом месте проведения чемпионата.