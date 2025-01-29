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Сегодня, 11:30

89-летний мужчина сбил на машине шестерых велогонщиков. У членов немецкой сборной переломы и сотрясения мозга

Шестеро немецких велогонщиков получили травмы в результате ДТП
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Велогонщики Бруно Кесслер и Бенджамин Бос
Бруно Кесслер и Бенджамин Бос.
Фото Global Look Press
По словам водителя, он просто отвлекся.

На Майорке произошла авария с участием членов немецкой сборной по велотреку. 89-летний мужчина на машине врезался в группу спортсменов: шестеро из них получили травмы и были госпитализированы. К счастью, повреждения оказались относительно несерьезными.

Как произошла авария

Немецкая команда отправилась на сборы на Майорку для подготовки к чемпионату Европы по велотреку, который пройдет в Бельгии с 12 по 15 февраля. Утром понедельника спортсмены выехали на тренировку и неподалеку от аэропорта Пальма-де-Майорка попали в аварию — в них врезался автомобиль. За рулем машины оказался 89-летний мужчина.

Водителя оперативно проверили на алкоголь и наркотики — тесты показали отрицательный результат. По словам виновника ДТП, он просто отвлекся и не заметил группу велосипедистов.

Спортсмены получили различные травмы, но угрозы для жизни кого-то из них нет. Шесть членов команды были госпитализированы с переломами и другими повреждениями. Федерация велоспорта Германии опубликовала заявление, в котором говорится, что пострадавшие атлеты какое-то время не смогут тренироваться и выступать на соревнованиях.

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Кто пострадал

Под колеса попали несколько титулованных спортсменов: чемпион Европы в возрасте до 23 лет Тобиас Бук-Грамкко, бронзовые призеры чемпионата мира Бенджамин Бос и Бруно Кесслер. Также среди пострадавших оказались Макс-Давид Бризе, Мориц Аугенштейн и Луи Генцик. Тренер сборной Лукас Шадлих сопровождал спортсменов на автомобиле и оказался свидетелем ДТП. Спринтерская группа на тренировке отсутствовала.

«Мы ехали совсем недолго, когда я увидел, что передо мной кто-то упал. После этого я запомнил только то, как лежу на обочине и у меня повсюду течет кровь. Я слабо помню аварию», — приводит слова Макса-Давида Бризе газета «Ostsee-Zeitung». У 21-летнего спортсмена диагностировали серьезное сотрясение мозга, а две раны на лице пришлось зашивать.

Велогонщица Сара Пиффер
Сара Пиффер.
Фото Global Look Press

Столкновения автомобилей и велосипедистов случаются даже в гонках

К сожалению, аварии с участием велосипедистов происходят достаточно часто. На прошлой неделе 19-летняя итальянка Сара Пиффер погибла в результате столкновения с автомобилем на тренировке в Трентино. Машина осуществляла обгон другого авто и врезалась в Пиффер и ее брата, который отделался легкими повреждениями. Виновным тогда тоже оказался пожилой мужчина, на этот раз — 70-летний.

Аварии происходят даже во время гонок: в декабре трагедия произошла в Австралии во время заезда на Лонг-Бэмп-Роуд в Южном Уэльсе. 30-летняя женщина въехала в группу из четырех спортсменов, один из которых — 60-летний мужчина — скончался на месте. Еще три атлета были доставлены в больницу в тяжелом состоянии — одному из них было всего 16 лет. Благодаря помощи врачей их удалось спасти. Виновница ДТП после наезда на велогонщиков врезалась в дерево и скончалась по пути в больницу.

Велоспорт
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