Задай вопрос Денису Дмитриеву! Прямой эфир «СЭ»

Во вторник, 28 апреля, в 10:00 гостем прямого эфира «СЭ» станет бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев.

Один из самых колоритных российских спортсменов расскажет и покажет:

— как велосипедисты тренируются в режиме самоизоляции;

— как он отнесся к переносу Олимпиады;

— кто самые сексуальные российские спортсменки.

И многое другое! Эфир пройдет на странице обозревателя «СЭ» Натальи Марьянчик в Instagram. Присоединяйтесь!