Велоспорт
Велотрек
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

Сегодня, 10:26

Восемь россиян выступят на юниорском чемпионате мира по велотреку в Китае

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Восемь российских спортсменов примут участие в юниорском чемпионате мира по велотреку, сообщает ТАСС.

По информации источника, в список участников войдут Никита Быковский, Дмитрий Павловский, Софья Новикова, Яна Семенюк, Иван Самусев и Екатерина Евланова (все — спринт), Ярослав Просандеев и Аглая Кокарева (оба — темповые гонки).

Юниорский чемпионат мира по велотреку пройдет в Китае с 21 по 25 августа.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Колюшев
Новости
RSS RSS
Все новости