Восемь россиян выступят на юниорском чемпионате мира по велотреку в Китае

Восемь российских спортсменов примут участие в юниорском чемпионате мира по велотреку, сообщает ТАСС.

По информации источника, в список участников войдут Никита Быковский, Дмитрий Павловский, Софья Новикова, Яна Семенюк, Иван Самусев и Екатерина Евланова (все — спринт), Ярослав Просандеев и Аглая Кокарева (оба — темповые гонки).

Юниорский чемпионат мира по велотреку пройдет в Китае с 21 по 25 августа.