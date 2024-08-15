Восемь россиян выступят на юниорском чемпионате мира по велотреку в Китае
Восемь российских спортсменов примут участие в юниорском чемпионате мира по велотреку, сообщает ТАСС.
По информации источника, в список участников войдут Никита Быковский, Дмитрий Павловский, Софья Новикова, Яна Семенюк, Иван Самусев и Екатерина Евланова (все — спринт), Ярослав Просандеев и Аглая Кокарева (оба — темповые гонки).
Юниорский чемпионат мира по велотреку пройдет в Китае с 21 по 25 августа.
Источник: ТАСС
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