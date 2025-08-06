Велотрекистка Фарафонтова получила нейтральный статус

Российская велогонщица Елизавета Фарафонтова получила нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международного союза велосипедистов (UCI).

18-летняя россиянка теперь сможет выступать на первенствах Европы и мира. Ранее нейтральный статус получили также Захар Кимаковский и Вероника Солозобова.

Фарафонтова является победительницей юниорского первенства России в велогонках на треке.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.