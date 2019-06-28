Велогонщик Мухомедьяров принес России 81-ю медаль Европейских игр

Россиянин Дмитрий Мухомедьяров завоевал бронзу Европейских игр в велотреке. Он занял третье место в гонке по очкам. На его счету 25 очков. Победу одержал Христос Воликакис из Греции (45), вторым стал голландец Ян ван Схип (38).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете Европейских игр, имея на счету 81 медаль: 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.