Велогонщица Шемелева: «Из-за карантина возвращают в Москву, а мне там негде жить»

Призер Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелева рассказала о проблемах, связанных с экстренным возвращением в Москву из-за пандемии коронавируса.

«Приказ министерства всем закончить сборы и вернуться в Москву, — цитируют Шмелеву «РИА Новости». — Возможно я чего-то не понимаю, но нам в Краснодарском крае было бы безопаснее и лучше. Мы полностью были бы изолированы, в этом, собственно, и состоит смысл карантина. А в Москве в десять раз больше вероятность того, что мы заразимся.

Вместо того, чтобы сказать — люди, изолируйтесь на сборе на закрытых территориях — нас вынуждают возвращаться в Москву. Да уже по дороге туда я могу заразиться. Не понимаю зачем, почему все это. Будем искать квартиру по объявлениям. Родные стены раньше всегда помогали, но сейчас УОР не сможет этого сделать. Я и сама не хочу их подставлять".

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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