Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском

Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что сломала позвоночник во время заезда на треке в Крылатском.

Инцидент произошел 6 декабря.

«Сломанный позвоночник. Лежала лицом в «зеленку» бесконечно долго и тихонько скулила в ожидании людей. По ощущениям — я разломалась пополам, больновато и страшновато было. Очередной раз в жизни везение со мной заодно, и спина сломалась так, что ничего не передавило, даже операцию делать не надо», — написала в соцсетях Кожеурова.