Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время заезда в Крылатском
Российская велогонщица Елена Кожеурова сообщила, что сломала позвоночник во время заезда на треке в Крылатском.
Инцидент произошел 6 декабря.
«Сломанный позвоночник. Лежала лицом в «зеленку» бесконечно долго и тихонько скулила в ожидании людей. По ощущениям — я разломалась пополам, больновато и страшновато было. Очередной раз в жизни везение со мной заодно, и спина сломалась так, что ничего не передавило, даже операцию делать не надо», — написала в соцсетях Кожеурова.
Новости