Велогонщица Аугустинас принесла России 92-ю медаль Европейских игр

Россиянка Евгения Аугустинас завоевала серебро Европейских игр в омниуме. Она уступила только действующей чемпионке мира, итальянке Кирстен Вилд.

Бронзу взяла еще одна представительница Италии Элиза Бальзамо.

На счету России 92 медали Игр: 39 золотых, 19 серебряных, 34 бронзовых.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.с