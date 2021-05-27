В UEC заявили, что перенос чемпионата Европы по велотреку из Минска не связан с политикой

Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников заявил, что перенос чемпионата Европы по велотреку из Минска (Белоруссия) не связан с политикой.

«Решение об отмене чемпионата Европы в Белоруссии было принято единогласно. Мы не можем оставить команды без этого турнира. Решение мы принимали не по политическим соображениям, а исходя из реальных возможностей доставить команды в Минск. Это основная причина, а все остальное — это уже производные», — приводит ТАСС слова Гусятникова.

Также вице-президент UEC назвал страны, которые могут принять турнир вместо Белоруссии.

«Мы хотим провести этот чемпионат Европы в сроки, ранее запланированные для Минска, — с 23 по 27 июня. В ближайшие день или два будет объявлено, есть кандидаты. Нам важно провести турнир в условиях, приближенных к Играм в Токио, чтобы это был закрытый трек с длиной овала в 250 метров. Может быть, турнир пройдет в Швейцарии или Греции, не исключен вариант с испанской Мальоркой. России в числе кандидатов нет, так как в нашем случае возможны проблемы с доставкой багажа, поскольку многие самолеты из Европы летят к нам над Белоруссией», — добавил Гусятников.

Чемпионат Европы по велотреку должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске.