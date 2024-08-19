Участница Олимпиады Даниэла Ларреаль скончалась, поперхнувшись едой

Венесуэльская велогонщица Даниэла Ларреаль была найдена мертвой в своей квартире в Лас-Вегасе.

По информации испанской газеты ABC, причиной смерти 50-летней спортсменки стала асфиксия. Ларреаль поперхнулась едой. В ходе вскрытия в ее трахее были обнаружены твердые остатки пищи.

Ларреаль представляла Венесуэлу на пяти Олимпийских играх — в Барселоне-1992, Атланте-1996, Сиднее-2000, Афинах-2004 и Лондоне-2012. Она является единственной венесуэлкой, которая участвовала в пяти Олимпиадах.

Лучшим результатом спортсменки было восьмое место в спринте на Играх в Сиднее и Афинах.