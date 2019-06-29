Смирнов - чемпион Европейских игр в индивидуальном преследовании

Российский велогонщик Иван Смирнов стал чемпионом Европейских игр в индивидуальном преследовании. В финальном заезде он опередил итальянца Давиде Плебани более чем на 3 секунды.

В медальном зачете Россия лидирует с большим отрывом: 35 золотых, 18 серебряных, 34 бронзовых награды.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.