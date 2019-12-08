Сломавшая шесть ребер Шмелева может не успеть восстановиться до чемпионата мира

Серебряный призер Олимпиады-2016 Дарья Шмелева может не успеть восстановиться к старту чемпионата мира. Об этом заявил председатель Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. Велогонщица сломала шесть ребер на этапе Кубка мира в Новой Зеландии.

— В заключительный день этапа Кубка мира Дарья упала и сильно травмировалась, — цитирует ТАСС Екимова. — Она пока останется в больнице, мы с ней оставляем врача национальной сборной, будем следить за ситуацией, предварительный диагноз — шесть переломанных ребер. Что касается сроков восстановления, то это не та травма, когда мы говорим, что спортсмен выбыл на полгода, восстановление должно пройти быстро, предварительно, три-четыре недели.

Процесс подготовки в велоспорте непрерывный, если пропускаешь неделю, то это уже чувствуется. Думаю, что времени не так много до чемпионата мира, чтобы подготовиться заново.