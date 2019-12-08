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Шмелева сломала шесть ребер в аварии на этапе Кубка мира

14:32
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Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке Дарья Шмелева вынуждена закончить выступления в сезоне после падения на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже. Шмелева упала в кейрине на этапе Кубка мира, сообщает РИА «Новости.

У спортсменки перелом ребер — если быть точнее, шести ребер и ушиб легкого. Она сейчас находится в больнице, потому что транспортировать ее пока нельзя.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191208/1562120127.html

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