Шмелева и Войнова завоевали золото Европейских игр в Минске

Серебряные призеры Олимпийских игр в Рио-2016 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали золото в женском командном спринте на Европейских играх в Минске. В финале они показали время 32,317 секунды, побив рекорд трека, который установили ранее в первом круге. Соперницы из Литвы отстали практически на секунду. Бронза на счету голландок.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.