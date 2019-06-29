Шмелева будет считать себя суперженщиной, если когда-нибудь выиграет золото в кейрине

Россиянка Дарья Шмелева, которая в пятницу, 28 июня, завоевала бронзу Европейских игр в кейрине, хотела занять первое место, сообщает teamrussia.pro.

– Любой медали надо радоваться, но бронза – это не золото. А мне очень хотелось занять сегодня именно первое место. Из всех дисциплин, которые я еду на этих Европейских играх, кейрин для меня самая интересная. Если я ее когда-нибудь выиграю, буду считать себя суперженщиной. Пока у меня все время то вторые, то третьи места. Чего-то все время не хватает. Луна, можно сказать, встает не под тем углом. Но это такая дисциплина, в которой всегда есть, над чем работать. Даже чемпионы здесь проигрывают, – приводит слова Шмелевой teamrussia.pro.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 81 наградами (33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые).

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.