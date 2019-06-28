Шмелева - бронзовый призер Европейских игр в кейрине

Россиянка Дарья Шмелева завоевала бронзу Европейских игр в кейрине. Золото взяла Симона Крупецкайте из Литвы, серебро - у голландки Шанни Браспенникс.

Сборная России лидирует в медальном зачете Европейских игр, имея в активе 33 золота, 16 серебряных медалей и 30 бронзовых.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.