Российский велогонщик выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира

Российский велогонщик Дмитрий Павловский занял 2-е место на юниорском чемпионате мира по велогонкам в кейрине.

Россиянин проиграл 0,212 секунды корейцу Чхве Тхэ Хо, который стал первым. Закмнул тройку поляк Томаш Ламашевский, уступивший лидеру 0,503 секунды.

Другой российский велогонщик Захар Кимаковский занял 9-е место.

Юниорское первенство мира проходит в Апельдорне с 20 по 24 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.