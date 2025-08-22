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22 августа 2025, 01:25

Российский велогонщик выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский велогонщик Дмитрий Павловский занял 2-е место на юниорском чемпионате мира по велогонкам в кейрине.

Россиянин проиграл 0,212 секунды корейцу Чхве Тхэ Хо, который стал первым. Закмнул тройку поляк Томаш Ламашевский, уступивший лидеру 0,503 секунды.

Другой российский велогонщик Захар Кимаковский занял 9-е место.

Юниорское первенство мира проходит в Апельдорне с 20 по 24 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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