28 июня, 16:00

Велогонщик Ростовцев: «По сей день жалею, что задержался на треке»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский велогонщик Сергей Ростовцев рассказал «СЭ» про ошибку с выбором специализации, которую совершил после выхода из юниоров.

— Трек и шоссе ты все-таки стараешься совмещать?

— В последние три года я отдалился от трека и, в принципе, не жалею. Всегда старался больше ехать шоссе, каждый год ищу континентальную команду, за которую смогу выступать. А если нет такой возможности — продолжить еще один сезон в предыдущей. Поэтому шоссе в приоритете. Но если возникает необходимость приехать в Россию на какие-то официальные старты на треке, чемпионат России, Кубки России, то приезжаю.

— Трек надоел?

— Это скучновато. Остались, может быть, какие-то достижения, которых пока нет, — взрослые чемпионаты мира или Олимпиады. Но шоссе мне ближе, и там я получаю больше удовольствия.

— Давил на тебя тот факт, что твоя мама Ольга Слюсарева свое олимпийское золото взяла именно на треке в 2004 году?

— Был переломный момент, когда я решил полностью уйти в шоссейные гонки. Это случилось после второго сезона по юниорам, мне предложили профессиональный контракт. Но тренер настоял, чтобы я этого не делал, потому что, по его словам, нужно было сначала сделать себе имя на треке. Хотя на тот момент я уже был и чемпионом мира, и многократным чемпионом Европы по молодежи. И меня, в принципе, звали в про-тур, в высшую лигу.
По сей день жалею, что тогда не сделал этот шаг. Меня, молодого и неопытного, убедили, сфокусировали на треке. Уделил ему слишком много внимания. А нужно было уйти на шоссе с головой. Сейчас ничего не вернуть, но стараюсь хоть как-то добрать, успеть реализоваться на шоссе. И в последние три года более-менее неплохо получается.

Сергей Ростовцев.«Турки предлагали 150 долларов в месяц». Российский велогонщик — об ошибке, которую совершил в молодости
