Российский велогонщик Перкинс принял решение завершить карьеру
6 июня 2021, 15:34
Россиянин Шейн Перкинс, выступающий в велоспорте на треке, принял решение завершить карьеру.
«Во многом этот шаг связан с тем, что Перкинс долгое время вынужден был тренироваться в одиночестве из-за пандемии коронавируса и не имел возможности присоединиться к сборной России», — сказал тренер спортсмена Владимир Хозов ТАСС.
34-летний Перкинс до 2017 года представлял Австралию и стал чемпионом мира в кейрине и командном спринте. Также на его счету серебряная медаль мирового первенства в спринте и бронзовая — в командном спринте.
Как представитель России он завоевал серебряную награду чемпионата Европы 2017 года в кейрине, а также дважды завоевал золотые и один раз бронзовую медали чемпионата России.
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