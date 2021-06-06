Российский велогонщик Перкинс принял решение завершить карьеру

Россиянин Шейн Перкинс, выступающий в велоспорте на треке, принял решение завершить карьеру.

«Во многом этот шаг связан с тем, что Перкинс долгое время вынужден был тренироваться в одиночестве из-за пандемии коронавируса и не имел возможности присоединиться к сборной России», — сказал тренер спортсмена Владимир Хозов ТАСС.

34-летний Перкинс до 2017 года представлял Австралию и стал чемпионом мира в кейрине и командном спринте. Также на его счету серебряная медаль мирового первенства в спринте и бронзовая — в командном спринте.

Как представитель России он завоевал серебряную награду чемпионата Европы 2017 года в кейрине, а также дважды завоевал золотые и один раз бронзовую медали чемпионата России.