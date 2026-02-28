Российские велогонщики не смогли вылететь на Кубок мира из-за войны на Ближнем Востоке

Российские велогонщики Алина Лысенко, Екатерина Иванова, Никита Калачник и Никита Кирильцев не смогли вылететь на первый этап Кубка мира в австралийском Перте из-за военных действий в небе ОАЭ и обстрелов Дубая иранскими вооруженными силами.



— У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли, по известным всем причинам! Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится, — написала чемпионка Европы и призерка чемпионата мира Лысенко в своем Telegram-канале.



Позже Лысенко рассказала, что в Таиланд сумел вылететь один из гонщиков с механиком, остальные спортсмены ожидают в аэропорту. Сама Лысенко ожидает рейса в тапочках, так как экипировка уже отправилась на одном из рейсов.

27 февраля США и Израиль начали военную операцию, целью которой заявляется смена режима аятолл в Иране и ликвидация военного потенциала исламской республики. В ответ Иран ударил по ближневосточным союзникам США.

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