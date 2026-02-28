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28 февраля, 18:10

Российские велогонщики не смогли вылететь через Дубай на этап Кубка мира в Австралии

Руслан Минаев

Спортсмены сборной России по велотреку не сумели отправиться на первый этап Кубка мира, который пройдет в австралийском Перте с 6 по 8 марта.

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — написала гонщица Алина Лысенко в своем Telegram-канале.

Ранее старший тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов сообщал, что на этап в Перте заявлены Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Никита Калачник.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары пришлись по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по военным базам США в ряде стран региона. Многие страны закрыли воздушное пространство, авиакомпании массово отменяют рейсы.

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Велоспорт
Алина Лысенко
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