Российские велогонщики не смогли вылететь через Дубай на этап Кубка мира в Австралии

Спортсмены сборной России по велотреку не сумели отправиться на первый этап Кубка мира, который пройдет в австралийском Перте с 6 по 8 марта.

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — написала гонщица Алина Лысенко в своем Telegram-канале.

Ранее старший тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов сообщал, что на этап в Перте заявлены Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Никита Калачник.

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