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24 октября 2025, 11:51

Российская велогонщица Валгонен сломала ключицу после падения на ЧМ в Чили

Павел Лопатко

Российская велогонщица Валерия Валгонен получила травмы после падения во время гонки на выбывание на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили.

«К сожалению, гонки заканчиваю. Перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская свои любимые виды», — написала 22-летняя спортсменка в соцсети.

Никита Кирильцев.«Не передать словами, насколько обидно». Велогонщики Никита Кирильцев и Валерия Валгонен попали в больницу после падений на ЧМ

Выполняя обгон, одна из соперниц 22-летней Валгонен задела заднее колесо ее велосипеда. Это спровоцировало падение. Россиянка долго не могла встать, ее унесли на носилках.

До этого на соревнованиях в Чили упал российский велогонщик Никита Кирильцев. Во время заезда в кейрине он ударился головой о покрытие трека.

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Валерия Валгонен
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