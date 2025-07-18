Российская велогонщица Иванченко завоевала золото на чемпионате Европы среди юниоров

Российская велогонщица Алена Иванченко стала чемпионкой Европы среди юниоров.

21-летняя спортсменка выиграла гонку по очкам, набрав 54 балла. Серебро завоевала испанка Айнара Бош (53). Третье место заняла бельгийка Лука Фирстрэйт (41).

Чемпионат Европы на треке проходит в Анадии (Португалия) и завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Иванченко является уроженкой Великого Новгорода. Она выступает за команду из ОАЭ UAE Team ADQ.