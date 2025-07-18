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18 июля 2025, 20:20

Российская велогонщица Иванченко завоевала золото на чемпионате Европы среди юниоров

Алина Савинова

Российская велогонщица Алена Иванченко стала чемпионкой Европы среди юниоров.

21-летняя спортсменка выиграла гонку по очкам, набрав 54 балла. Серебро завоевала испанка Айнара Бош (53). Третье место заняла бельгийка Лука Фирстрэйт (41).

Чемпионат Европы на треке проходит в Анадии (Португалия) и завершится 20 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Иванченко является уроженкой Великого Новгорода. Она выступает за команду из ОАЭ UAE Team ADQ.

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