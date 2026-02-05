Россиянка Лысенко стала чемпионкой Европы по велотреку в кейрине

Российская велогонщица Алина Лысенко одержала победу в кейрине на чемпионате Европы по велогонкам на треке. Турнир проходит в турецкой Конье.

Серебро завоевала француженка Матильда Гро, бронза досталась представительнице Германии Леа Фридрих.

Ранее на чемпионате Европы 22-летняя россиянка выиграла бронзу в спринте. Она также является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года в спринтерской гонке.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе и только в личных видах программы.