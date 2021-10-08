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Россиянка Хатунцева стала чемпионкой Европы по велотреку

Россиянка Гульназ Хатунцева стала обладательнице золотой медли чемпионата Европы по велоспорту на треке
22:20

Россиянка Гульназ Хатунцева стала обладательнице золотой медли чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке по очкам. Российсая спортсменка набрала 35 очков в этой гонке.

Второе место заняла бельгийка Шари Боссайт (28 очков), третьей стала представительница Нидерландов Лоннеке Унекен (22 очка).

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Иван Шитик все материалы автора
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