Россиянка Хатунцева стала чемпионкой Европы по велотреку
Россиянка Гульназ Хатунцева стала обладательнице золотой медли чемпионата Европы по велоспорту на треке
22:20
Россиянка Гульназ Хатунцева стала обладательнице золотой медли чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке по очкам. Российсая спортсменка набрала 35 очков в этой гонке.
Второе место заняла бельгийка Шари Боссайт (28 очков), третьей стала представительница Нидерландов Лоннеке Унекен (22 очка).
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