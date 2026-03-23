Пять россиян выступят на этапах Кубка мира по велотреку в Азии

Сборная России будет представлена пятью спортсменами на апрельских этапах Кубка мира по велотреку, которые состоятся в Гонконге и Малайзии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России.

В состав команды вошли Никита Кирильцев, Никита Калачник, Илья Савекин, Яна Бурлакова и Валерия Валгонен.

Соревнования в Гонконге пройдут с 17 по 19 апреля, следующий этап состоится в Нилае (Малайзия) с 24 по 26 апреля.

Ранее первый этап Кубка мира прошел в австралийском Перте. Единственную медаль в составе российской команды завоевала Алина Лысенко, ставшая второй в кейрине. Позднее спортсменка взяла паузу в выступлениях по состоянию здоровья — в середине марта ей была проведена плановая операция.

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