18 августа, 13:45

Пученкин пропустит юниорский ЧМ по велотреку в Нидерландах из-за отсутствия визы

Сергей Ярошенко

Старший тренер сборной России Сергей Ковпанец сообщил, что Артем Пученкин не выступит на юниорском чемпионате мира по велогонкам на треке в Нидерландах.

«Все спортсмены, которые были включены в заявку на первенство мира в Апельдорне, за исключением Пученкина, в воскресенье вылетели на соревнования. Пученкин пропустит турнир по причине того, что поздно подал документы на оформление шенгенской визы, необходимой для въезда в Нидерланды», — цитирует специалиста ТАСС.

В юниорском мировом первенстве выступят Захар Кимаковский, Дмитрий Павловский, Марк Попов, Ярослав Просандеев, Матвей Яковлев, Полина Даньшина, Аглая Кокарева и Вероника Солозобова.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Апельдорне с 20 по 24 августа. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
