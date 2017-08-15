Олимпийский чемпион Вулдридж умер в возрасте 39 лет



Олимпийский чемпион 2004 года по велоспорту на треке, представитель Австралии Стивен Вулдридж скончался в возрасте 39 лет, сообщает Reuters. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Напомним, на Играх-2004 в Афинах Вулдридж завоевал золото в командной гонке преследования. Также он четыре раза стал чемпионом мира в этой дисциплине.