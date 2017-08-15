Олимпийский чемпион Вулдридж умер в возрасте 39 лет

Олимпийский чемпион 2004 года по велоспорту на треке, представитель Австралии Стивен Вулдридж скончался в возрасте 39 лет, сообщает Reuters. О причинах смерти спортсмена не сообщается.
Напомним, на Играх-2004 в Афинах Вулдридж завоевал золото в командной гонке преследования. Также он четыре раза стал чемпионом мира в этой дисциплине.
okini
Народ, да хватит вам! помер человек - какая разница от чего? посочувствуйте детям и родным
10:50 15 августа
marksan
L Osokin_____ Дядя! Ты, дурак? (с) От чего может умереть в 39 лет чемпион мира по велоспорту? Тут и вскрытия не надо! А что оно даст вообще? Изношенное сердце, которое привело к инфаркту? Ну-ну! В бумажке будет написано всё в оправдание ВАДА!
10:36 15 августа
marksan
Если кто мне скажет, что это не от допинга, то я брошу писать в "Спортлото"!
10:33 15 августа
L Osokin
Вестник правды От чего, от чего, понятное дело от допинга....весь мир на допинге бегает, прыгает и стреляет....а винят всегда Россию....стыдно товарищи_____________ ты вскрытие делал?
09:00 15 августа
Вестник правды
От чего, от чего, понятное дело от допинга....весь мир на допинге бегает, прыгает и стреляет....а винят всегда Россию....стыдно товарищи
08:46 15 августа