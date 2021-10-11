Войнова и Дмитриев выступят на ЧМ по велоспорту на треке
Олимпийские призеры Войнова и Дмитриев станут участниками чемпионата мира по велоспорту на треке
11 октября, 11:29
Главный тренер по велоспорту Сергей Ковпанец рассказал, что олимпийские призеры Анастасия Войнова и Денис Дмитриев вошли в состав сборной России на чемпионат мира.
«По сравнению с прошедшим только что чемпионатом Европы мы не выступим только в женской командной гонке в темповой группе. На чемпионате Европы там выступали молодые спортсменки, мы дали им возможность отдохнуть», — цитирует Ковпанца ТАСС.
Чемпионат мира пройдет во французском Рубе с 20 по 24 октября.
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