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Войнова и Дмитриев выступят на ЧМ по велоспорту на треке

Олимпийские призеры Войнова и Дмитриев станут участниками чемпионата мира по велоспорту на треке
11 октября, 11:29
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Главный тренер по велоспорту Сергей Ковпанец рассказал, что олимпийские призеры Анастасия Войнова и Денис Дмитриев вошли в состав сборной России на чемпионат мира.

«По сравнению с прошедшим только что чемпионатом Европы мы не выступим только в женской командной гонке в темповой группе. На чемпионате Европы там выступали молодые спортсменки, мы дали им возможность отдохнуть», — цитирует Ковпанца ТАСС.

Чемпионат мира пройдет во французском Рубе с 20 по 24 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12627073

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Виктория Кравченко все материалы автора
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