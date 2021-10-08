Михаил Яковлев занял третье место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в спринте
Михаил Яковлев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в спринте
22:02
Российский велосипедист Михаил Яковлев занял третье место на чемпионате Европы на треке в спринте. Турнир проходит в Швейцарии.
21-летний россиянин опередил француза Себастьяна Вижье, золото выиграл спортсмен из Нидерландов Харри Лаврейсен, серебро — у его соотечественника Джеффри Хугланд.
В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает четвертое место, завоевав две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали.
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