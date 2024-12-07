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Сегодня, 08:48

Лысенко выиграла шестой заезд в Лиге чемпионов по велотреку

Камила Абдурахманова
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Россиянка Алина Лысенко одержала победу в кейрине на четвертом этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в Лондоне.

Лысенко одержала шестую победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. 30 ноября она также выиграла кейрин. По результатам четырех этапов спортсменка лидирует в спринтерском зачете, набрав 140 очков.

Лысенко 21 год. Она является чемпионкой мира и Европы среди юниоров, а также многократной чемпионкой России.

Источник: РИА Новости
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