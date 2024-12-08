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Ковпанец: «Победа Лысенко в Лиге чемпионов является успехом всего российского велотрека»

Даниил Аршавский
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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец заявил, что победа россиянки Алины Лысенко в общем спринтерском зачете Лиги чемпионов является свидетельством того, что российский велоспорт, несмотря на все сложности, продолжает развиваться.

«Лига чемпионов поставила точку в олимпийском сезоне, в соревнованиях принимали участие все сильнейшие спортсменки, и очень радостно, что именно россиянка стала победительницей. Для Алины это большая школа, она получила в Лиге чемпионов огромный опыт. Успех Лысенко является успехом и для российского велотрека. Мы не стоим на месте, продолжаем работать, несмотря на все трудности, и идти вперед», — приводит слова тренера ТАСС.

По итогам турнира российская велогонщица Лысенко, выступавшая в нейтральном статусе, набрала 157 очков. Второе место в общем зачете заняла британка Эмма Финукейн (123 очка).

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
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