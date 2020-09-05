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«Когда закончится этот бардак?» Губерниев — о смерти 22-летнего велогонщика в Москве

11:57
Павел Свешников. Фото Instagram
Павел Свешников. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти велогонщика Павла Свешникова на «Гран-при Москвы».

— Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев. — Падал в обморок, все об этом знали и молчали? УМО проходил? Почему умер молодой спортсмен?

22-летний Свешников скончался, потеряв сознание во время заезда на «Гран-при Москвы» по велотреку, который проходил в «Крылатском». Предварительная причина смерти спортсмена — остановка сердца.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/975

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