Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти велогонщика Павла Свешникова на «Гран-при Москвы».

— Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал, — написал у себя в Telegram-канале Губерниев. — Падал в обморок, все об этом знали и молчали? УМО проходил? Почему умер молодой спортсмен?

22-летний Свешников скончался, потеряв сознание во время заезда на «Гран-при Москвы» по велотреку, который проходил в «Крылатском». Предварительная причина смерти спортсмена — остановка сердца.