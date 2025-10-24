Велоспорт
24 октября 2025, 10:49

Кирильцев получил сотрясение мозга после падения на ЧМ по велотреку

Анастасия Пилипенко

Врачи диагностировали у российского велогонщика Никиты Кирильцева сотрясение мозга и ушибы мягких тканей после падения на чемпионате мира.

«С Никитой все хорошо. Переломов нет, головой очень сильно приложился, каска от удара развалилась. Есть сотрясение, ушибы мягких тканей, ободрался. Еще в больнице, но скоро отпустят уже», — цитирует отца и тренера спортсмена Владимира Кирильцева ТАСС.

Кирильцев упал в полуфинале кейрина и покинул трек на носилках.

Чемпионат мира по велотреку в Чили завершится 26 октября. На турнире будут разыграны 22 комплекта наград. В нем принимают участие более 1 тыс. велогонщиков. Среди них пятеро россиян: Валерия Валгонен (темповые гонки), Кирильцев, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова и Алина Лысенко (все — спринт).

Россияне выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.

Источник: ТАСС
