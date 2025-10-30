Велоспорт
Велотрек
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велотрек

30 октября 2025, 15:45

Кубеев — об отношении к российскими велогонщикам: «Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев рассказал об отношении к россиянам на международных соревнованиях.

— Как наших спортсменов приняли на международных соревнованиях? Как к нам относились?

— Нас действительно ждут там. Я был на многих турнирах. Когда приезжаем на большие турниры, то нас все знают. Нет буллинга со стороны соперников или болельщиков. Наоборот, даже при иностранной публике у нас есть поддержка с трибун.

— Верите, что на Олимпийских играх у нас будет флаг и гимн?

— Без веры жить нельзя. Есть вера, что в 2028 году сможем выступить в США с флагом и гимном. Мы делаем все для этого возможного. Посмотрим, какое примут решение в будущем.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по велоспорту
Читайте также
Россия подтвердила место среди лидеров в Европе, но не заняла трон. Итоги водного Евро
Фигуристам придется биться за визы самим. Кто из россиян сможет выступить в Европе?
В Москве пресекли сбыт контрафактного кофе на миллионы рублей
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Пользователей Android предупредили о новом вредоносном ПО
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Губерниев оценил выступление российских пловцов на чемпионате Европы: «Поставим твердую четверку»
Захарова о триумфе российских гимнасток: «На западе знали, что наших победить сложно, пытались запретить солнцу светить»
Фигуристам придется биться за визы самим. Кто из россиян сможет выступить в Европе?
Гавриков: «Ждем не дождемся, когда будем снова играть за сборную»
Россия подтвердила место среди лидеров в Европе, но не заняла трон. Итоги водного Евро
Россия завоевала золото в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике. Первое за пять лет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Получивший сотрясение мозга велогонщик Кирильцев планирует вернуться к тренировкам в течение недели

Велогонщик Кирильцев: «Еще в больнице, когда лежал под капельницей, то умолял врача выйти на старт»
Новости
RSS RSS
Все новости