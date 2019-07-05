Двукратный призер Олимпиады сел в тюрьму за торговлю наркотиками

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в велоспорте на треке австралиец Джек Бобридж приговорен судом Перта к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, информирует Cyclingtips.com. 29-летний спортсмен признан виновным в незаконном обороте наркотиков в Австралии.

Бобридж был арестован в 2017 году после тайной операции полиции в Перте. Он передал сотни таблеток экстази другому бывшему велогонщику Алексу Макгрегору. Последний перепродавал наркотики работавшему под прикрытием офицеру полиции. Впоследствии Макгрегор дал показания против Бобриджа, чтобы снизить свой условный срок до 18 месяцев.

Бобридж в суде отметил, что не продавал наркотики вместе с Макгрегором. Он добавил, что сам начал употреблять кокаин и экстази еще в 2010 году, так как страдал ревматоидным артритом, из-за которого завершил карьеру в 2016 году.