Дмитрий Мухомедьяров: "Бронза – подтверждение, что все было не зря"

В пятницу, 28 июня, россиянин Дмитрий Мухомедьяров завоевал бронзу Европейских игр в велотреке. Спортсмен признался, что мог не попасть в тройку призеров в том случае, если бы не решил идти вперед не дожидаясь развязки гонки.

– В целом я доволен результатом. Еще накануне пробовал здесь атаковать – тогда не совсем получилось, сегодня, вот, все вышло гораздо лучше. Я понимал, что если буду терпеть до финиша, могу не попасть в призеры, поэтому решил идти вперед, не дожидаясь развязки. Бронза – как подтверждение, что все было не зря, – приводит слова Мухомедьярова teamrussia.pro.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.