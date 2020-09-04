Легендарный тренер по велоспорту Александр Кузнецов в беседе с «СЭ» прокомментировал смерть велогонщика Павла Свешникова на «Гран-при Москвы».

— Я знаю только со слов, разговаривал с ребятами. Была групповая гонка, это гонка по очкам, — отметил Кузнецов. — Павлу стало плохо, он начал отставать, потом съехал вниз и упал. Дальше уже врачи помочь не смогли. Я с ним в последний раз общался давно. Он из московской группы, а я питерский, поэтому ничего про его здоровье не знаю. Для меня это событие стало шоком. Мне сначала позвонили журналисты, начали говорить про Кирилла Свешникова. А он хорошо проехал этап здесь, в Турции, сидит напротив меня. Я успокоил журналистов, а потом мне уже сообщили из Питера, что несчастье произошло с Павлом. (Сергей Федоров)