Дарья Шмелева выиграла золото Европейских игр

Россиянка Дарья Шмелева победила в гите на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске. Ее результат 33,209 секунды. Это рекорд трека.

У Шмелевой уже три медали Европейских игр: золото в командном спринте и гите, а также бронза в индивидуальном спринте.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.