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26 октября 2025, 00:16

Россиянка Бурлакова завоевала серебро чемпионата мира по велотреку

Павел Лопатко

Россиянка Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по велотреку в гите на дистанции один километр. Турнир проходит в Чили.

25-летняя Бурлакова показала результат 1 минута 4,797 секунды. Победительница, нидерладнка Хетти ван де Вау, преодолела дистанцию за 1 минуту 3,121 секунды. Бронзовой призеркой стала новозеландка Эллесс Эндрюс (1 минута 4,909 секунды).

Бурлакова стала двукратной серебряной призеркой чемпионатов мира: в 2021 году она завоевала медаль в командном спринте. Также на ее счету золото в гите на 500 метров в 2024 году и бронза ЧМ-2021 в кейрине.

Яна Бурлакова, Хетти ван де&nbsp;Вау, Эллесс Эндрюс.У сборной России вторая медаль на ЧМ по велотреку: Бурлакова стала второй в гите

Чемпионат мира-2025 в Чили завершится 26 октября. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

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Яна Бурлакова
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