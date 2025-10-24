24 октября 2025, 01:04

Россиянка Лысенко пробилась в полуфинал чемпионата мира в индивидуальном спринте

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская велогонщица Алина Лысенко победила немку Лею Фридрих в 1/4 финала индивидуального спринта на чемпионате мира по велотреку в Чили. Она выиграла оба заезда.

Другая россиянка Яна Бурлакова проиграла британке Эмме Финукейн по итогам трех заездов. Она выбыла из борьбы за медали.

Полуфинальные и финальные заезды состоятся в пятницу, 24 октября.

Чемпионат мира по трековым велогонкам проходит в чилийском городе Сантьяго с 22 по 26 октября. В качестве нейтральных спортсменом на турнире выступят российские велогонщики Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Российский велогонщик Кирильцев госпитализирован после падения во время гонки чемпионата мира

У российской велогонщицы Валгонен подозрение на перелом ключицы

