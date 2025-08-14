Велоспорт
14 августа, 19:30

Британский велогонщик Ричардсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м с ходу

Алина Савинова

Британский велогонщик Мэттью Ричардсон стал обладателем мирового рекорда на дистанции 200 м с ходу.

В четверг, 14 августа, 26-летний спортсмен на велотреке в Конье (Турция) проехал 200 м за 8,941 секунды. Он первым в истории преодолел эту дистанцию менее чем за 9 секунд. Ранее рекорд принадлежал нидерландцу Харри Лаврейсену — 9,088 секунды.

«Я приехал сюда, чтобы сделать это, и у меня получилось. Это довольно классное чувство — достичь назначенной цели. Чувствую некоторое облегчение. Время пролетело очень быстро», — приводит пресс-служба Федерации велоспорта Великобритании слова Ричардсона.

Ричардсон является серебряным призером Олимпийских игр в Париже в спринте и бронзовым — в командном спринте.

