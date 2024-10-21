«Когда мама попросила меня забеременеть от отчима, я была шокирована». Дикая история легенды велоспорта

Личная драма французского велогонщика Жака Анкетиля.

Жак Анкетиль — легенда велосипедного спорта Франции. Он был первым, кто смог пять раз победить на многодневке «Тур де Франс». Также Анкетиль — первый француз, кто выиграл гранд-тур «Джиро д'Италия». Жак всю свою карьеру употреблял допинг и никогда не скрывал этого. Но запрета на препараты тогда не было, поэтому он свободно участвовал во многих соревнованиях.

Спорт вместо работы на клубничной ферме

Анкетиль родился в 1934 году в простой семье фермеров. Родители будущего спортсмена владели собственной клубничной фермой в Нормандии. Жак благодаря своей яркой внешности и интересу к моде сильно отличался от своих родителей. Высокий блондин больше был похож на человека из элиты общества. Туда он и стремился.

С детства Анкетиль увлекался футболом и ездой на велосипеде. Однажды он понял, что сможет заработать больше денег в велосипедном спорте, чем работая на семейной фирме. В 16 лет Жак принял участие в первых соревнованиях, а уже спустя год выиграл первую гонку. В 18 лет он в составе сборной Франции завоевал бронзу в командной гонке на Олимпийских играх в Хельсинки. Карьера велосипедиста развивалась стремительно. Он стал героем Франции и добился весомых побед.

Однако обсуждали его не только благодаря спортивным триумфам и даже не за циничное применение допинга... А и из-за личной жизни.

Фото Global Look Press

Любовный треугольник

Анкетиль влюбился в супругу своего врача Джанин Боеда. Она была старше его на шесть лет, и у нее было двое детей: дочь Энни и сын Ален. Однако это не остановило спортсмена, и он долго пытался добиться ее расположения. Однажды просто похитил объект своего обожания и поселил в своем замке в Руане. Женщина не устояла перед такими настойчивыми ухаживаниями, развелась с мужем и начала добровольно жить с Жаком.

Велогонщик мечтал стать отцом, но Джанин больше не могла иметь детей. Ее предыдущие роды оказались слишком тяжелыми. Молодожены даже хотели прибегнуть к услугам суррогатной матери, чтобы Жак стал отцом. Но жена спортсмена придумала странное решение, разрешив своему мужу переспать со своей 18-летней дочерью Энни, чтобы та забеременела и выносила им младенца.

«Когда мама попросила меня забеременеть от отчима, я была шокирована. Но в итоге согласилась на это предложение. Я это сделала добровольно, — признавалась годами позже сама Энни. — Мне только исполнилось 18 лет, и, честно говоря, я была влюблена в Жака. Да и я прекрасно знала, что нравлюсь ему. Так я оказалась в его постели, выполняя священную миссию продолжения рода. Тогда никому из нас это не казалось странным, что Жак спал со мной, а потом шел в супружескую постель к моей матери».

После рождения девочки Софи падчерица перестала скрывать свои чувства к отчиму. И мать с дочерью продолжили жить под одной крышей, деля одного мужчину. Но длилось это недолго. Энни начала ревновать велосипедиста к своей матери и поставила Анкетиля перед выбором: или она, или ее мать. Жак выбрал жену, а его падчерица была вынуждена уехать из дома.

Но дальше было еще интереснее.

Фото Global Look Press

Второй ребенок

Жена Анкетиля пригласила пожить в опустевший дом своего сына Алена. К тому моменту он уже женился. Его супругу звали Доминика. Девушка согласилась переехать к родителям мужа, не подозревая, что ее ждет.

Всего через несколько месяцев Доминика забеременела, но не от Алена, а от велогонщика. На этот раз в шоке были все, а особенно сама Жанин. Женщина посчитала интрижку своего мужа самым настоящим предательством и развелась с ним.

Правда, насладиться отцовством во второй раз у Жака не получилось. В 1987 году спортсмен умер от рака желудка. Ему было 53 года. Его падчерица, так и не простившая Анкетиля, с дочерью Софи осталась жить на Корсике, а Доминика с сыном Кристофом — в том же замке в Руане. Жанин, несмотря на развод, не отреклась от выдающегося спортсмена и даже после развода написала вместе с ним его автобиографию.