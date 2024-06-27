Власов способен бороться за призовые места на «Тур де Франс». Ранее он отказался от Олимпиады

Александр находится в хорошей форме перед «Большой петлей».

Легендарная велогонка «Тур де Франс», которая пройдет в 2024 году уже в 111-й раз, будет весьма необычной. Впервые в истории в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Париже «Большая петля» финиширует не в столице Франции, а в Ницце. Мало того, вместо традиционного «этапа дружбы» гонщиков впервые за 35 лет будет ждать гонка с раздельным стартом, которая, возможно, и решит судьбу Тура. Будет участвовать и лучший российский велогонщик Александр Власов, ранее отказавшийся от выступления на Играх-2024. Причем шансы на призовое место генеральной классификации с учетом его формы и обстоятельств у Власова не так и малы.

Стабильность в пользу россиянина

Власов к 28 годам уже проявил себя сильным многодневщиком. Особенно удаются ему недельные гонки — в 2021 году он стал вторым призером «Парижа — Ниццы», а в 2022-м выиграл «Тур Романдии» и финишировал третьим на «Туре страны Басков». Мало того, в нынешнем сезоне россиянин демонстрировал на таких многодневках похвальную стабильность, невиданную в прошлом. На «Париже — Ницце» он в генеральной классификации занял пятое место, на «Вуэльте Каталонии» — четвертое место, на «Туре Романдии» — второе, а на недавнем «Критериуме Дофине» — шестое, хотя при этом помогал товарищу по команде Bora-Hansgrohe словенцу Приможу Рогличу.

На Гранд-турах у Власова тоже есть высокие результаты. К примеру, в 2021-м он стал четвертым на «Джиро д'Италия», а в 2022-м — пятым на дебютном «Тур де Франс». Правда, в прошлом сезоне у него только седьмое место на «Вуэльте». В то же время Александр набирается опыта как супермногодневщик, и стабильность на недельных гонках говорит за него. Кроме того, теперь он готов будет ехать без оглядки на участие в Олимпийских играх, что позволит ему выложиться на «полную катушку».

Кстати, в случае с Олимпиадой говорить о непатриотизме уроженца Выборга не стоит. И дело тут не только в «Тур де Франс», просто рельеф олимпийской трассы ему не особо подходит. То есть шансы на медали в групповой гонке и разделке у него были минимальны. «Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — заявил Власов сайту федерального спортивного телеканала. Действительно, если он будет чувствовать себя хорошо, то в августе — сентябре сможет принять участие в нескольких престижных гонках, а возможно, при хорошем самочувствии замахнется и на «Вуэльту».

Примож Роглич. Фото AFP

Рогличу помогай, о себе не забывай

Впрочем, речь пока о «Тур де Франс», куда россиянин поедет в роли второго лидера Bora-Hansgrohe. Капитаном официально станет Роглич. В активе 34-летнего словенца есть не только золото Олимпийских игр в Токио в гонке с раздельным стартом, но и три выигранные «Вуэльты», а также победа на «Джиро» — 2023. Однако на Туре ему никогда особо не везло. Ближе всего к успеху Примож подобрался на «Большой петле» 2020 года, когда совсем немного уступил соотечественнику Тадею Погачару. В 2021 и 2022 годах он сходил из-за падений и травм, а в прошлом сезоне даже не стартовал. В прошлое межсезонье он перешел в Bora-Hansgrohe, но, кроме непростой победы на «Критериуме Дофине», ничем особым не запомнился.

«В этом году мы поедем на Тур с сильнейшими гонщиками, как делали Jumbo и UAE, которые привезут даже пять капитанов. Но это не означает, что я должен буду везти Роглича с первого же километра и сразу отказываться от классификации. Сначала надо посмотреть, как пойдет гонка», — говорил Власов о субординации в коллективе на Туре в интервью Bici.Pro. Причем в составе будет еще и австралиец Джей Хиндли — чемпион «Джиро» — 2022. Добавим, что буквально в июне россиянин продлил контракт с Bora-Hansgrohe, титульным спонсором которой в этом году стала компания «Ред Булл».

При этом главными фаворитами гонки все равно остаются словенец Тадей Погачар и датчанин Йонас Вингегор. Именно в таком порядке, хотя Вингегор и обыграл на Туре Погачара в 2022 и 2023 годах. Однако Йонас получил тяжелые травмы на «Туре Страны басков» в начале апреля, поэтому его нынешняя форма — загадка. Что же касается Тадея, то он в доминирующем стиле выиграл «Джиро» и, по его словам, сейчас находится в очень хорошей форме. Также в списке фаворитов находится и бельгиец Ремко Эвенпул, однако и он долго восстанавливался после падения на «Туре Страны басков». Кроме того, наряду с Власовым побороться за генеральную классификацию могут испанец Энрик Мас, эквадорец Ричард Карапас и еще несколько сильных многодневщиков.