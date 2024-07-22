Погачар на велосипеде «улетел в космос» перед Олимпиадой! Он уничтожил соперников на «Тур де Франс»

Словенец стал первым гонщиком за 26 лет, выигравшим в один год «Джиро» и «Большую петлю».

Велоспорт. «Тур де Франс» 2024. Итоговая генеральная классификация

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 83.38,56

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — +6,17

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — +9,18

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) — +19,03

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — +20,06

Словенец Тадей Погачар добился исторического успеха — стал первым велогонщиком в XXI веке, выигравшим за один сезон престижнейшие супермногодневки «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия». Причем сделал это в доминирующем стиле, с гигантским преимуществом над соперниками в генеральной классификации и собрав улов из шести побед на этапах. 25-летний Погачар, который в самое ближайшее время выступит на Олимпийских играх в Париже, настолько хорош, что его недоброжелатели уже не стесняются высказывать подозрения по поводу его столь впечатляющих успехов.

Первый после Пантани

На протяжении 26 лет после дубля в 1998-м итальянца Марко Пантани никому не удавалось за один год добиться успехов на «Джиро» и «Туре». Что, в принципе, логично, выйти на пик формы дважды за два с небольшим месяца крайне сложно, почти невозможно даже для мастеров экстра-класса. Попытки, конечно, предпринимались, но завершались неудачами. Пока за дело не взялся Погачар. Тадей дебютировал на Гранд-турах в 2019-м и на протяжении пяти предыдущих сезонов, скажем так, не выжимал из себя все соки, ограничиваясь одной супермногодневкой в год. В 2019-м он стал третьим на «Вуэльте Испании», в 2020 и 2021 годах первенствовал на «Тур де Франс», а в 2022 и 2023 годах стал на «Большой петле» вторым за датчанином Йонасом Вингегором.

Но в нынешнем сезоне Тадей решил замахнуться на большее, дебютировав в мае на «Джиро». Первый блин на итальянской супермногодневке у него отнюдь не вышел комом. Напротив, превосходство над всеми остальными получилось подавляющим — в итоговом общем зачете второго призера Даниэля Фелипе Мартинеса из Колумбии он опередил на 9 минут и 56 секунд. После чего немного отдохнул, переболел в легкой форме ковидом и переключился на подготовку к «Тур де Франс», где его соперниками стали лучшие из лучших супермногодневщиков последних лет — Вингегор, чемпион «Вуэльты» — 2023 бельгиец Ремко Эвенепул и победитель четырех Гранд-туров словенец Примож Роглич.

Фото Reuters

А не замахнуться ли на хет-трик?!

В итоге Роглич после падения на 12-м этапе сошел (ранее это сделал его товарищ по команде BORA — Hansgrohe россиянин Александр Власов). Вингегор, на форму которого наложило отпечаток болезненное падение и травмы в середине весны, с Эвенепулом, пусть и очень старались, ограничились вторым и третьим местами с очень приличным отставанием в шесть и девять с хвостиками минут соответственно. При этом Погачар, в отличие от чемпионов предыдущих лет, захватив желтую майку, не шел в горах от обороны. Нет, он куражился, атаковал, побеждал на этапах. В итоге он выиграл не только генеральную классификацию, но и шесть этапов, включая три заключительных подряд — два горных и финальную разделку с финишем в Ницце. Кстати, на «Джиро» в мае он также забрал шесть этапов — результат, прямо скажем, феноменальный.

Некоторые даже стали упрекать Тадея в излишней жадности. Мол, мог бы отдать этап-другой в горах Вингегору, а не обставлять того эффектными финишными спуртами. Но словенец дал понять, что он всегда нацелен только на победы и не собирается никому ничего дарить. «Даже не могу описать, насколько счастлив. После двух тяжелых лет на «Тур де Франс», когда случались ошибки, а в этом году все прошло идеально. Первый Гранд-тур, на котором я был абсолютно уверен в себе каждый день, наслаждался с первого до заключительного этапов», — цитирует его Eurosport.

Фото Reuters

Подавляющее преимущество Погачара, кстати, вызвало восторг у одних и раздражение у других. Кто-то даже усомнился в чистоте словенца, хотя тот никогда не попадал в подозрительные истории и тем более не сдавал положительных допинг-тестов. Для подозрений хватило только того, что он настольно сильнее конкурентов. Кто-то даже вспомнил про американца Лэнса Армстронга, выигравшего семь «Тур де Франс» подряд, а потом лишенного титулов. Но голословные обвинения — явный перебор. «Абсурдно ставить под сомнение достижения Погачара. Он зарекомендовал себя выдающимися выступлениями и неустанным трудолюбием. Его успех — результат самоотверженности, а не какой-либо закулисной тактики», — приводит слова пятикратного чемпиона «Тура» француза Бернара Ино 247DailySport.

Впереди у Погачара выступление в групповой гонке на Олимпийских играх в Париже. В этой дисциплине он завоевал бронзу на Играх-2020 в Токио. По идее, он мог бы побороться за золото и в олимпийской разделке, но там от Словении заявлен Ян Тратник. Кроме того, было бы феноменально, решись Тадей на попытку первого в истории профессионального велоспорта победного хет-трика на Гранд-турах, то есть стартуй на «Вуэльте» (17 августа — 8 сентября). Правда, сам Тадей по ходу «Тур де Франс» сказал, что его выступление на «Вуэльте» в 2024 году «на 99 процентов исключено». Но вдруг решится?