«Перенос не планируется». Спортивные власти игнорируют новый большой вооруженный конфликт
Первый в истории чемпионат мира по шоссейному велоспорту на Черном континенте оказался под угрозой срыва из-за нового вооруженного конфликта в Центральной Африке. Один из самых престижных турниров 2025 года планируется провести с 21 по 28 сентября в Кигали (Руанда). Однако страна-организатор в конце января оказалась втянута в гражданскую войну у соседей — в ДР Конго. Руанду обвиняют в интервенции и поддержке повстанцев из народа тутси, а топовые спортсмены, которые и раньше не рвались на африканские трассы, требуют переноса соревнований в Швейцарию. МОК при этом безмолвствует, а Международный союз велосипедистов (UCI) заявляет, что ничего критичного не происходит — в Кигали якобы безопасно и оснований для отмены стартов нет. Можно ли говорить, что спортивные функционеры вновь руководствуются двойными стандартами?
Несвоевременный кризис
«UCI в тесном сотрудничестве с местным оргкомитетом чемпионата мира по шоссейным велогонкам 2025 года внимательно следит за развитием событий в восточном регионе Демократической Республики Конго (ДРК) и их потенциальным влиянием на проведение соревнований, запланированных на сентябрь следующего года в Кигали (Руанда), — говорится в пресс-релизе международной федерации. — Конфликт ограничивается территорией ДРК, а Руанда остается полностью безопасной для туризма и бизнеса. Мы надеемся на скорейшее и мирное разрешение ситуации. Спорт в целом и велоспорт в частности являются мощными послами мира, дружбы и солидарности. На фоне распространения слухов UCI разъясняет, что на данный момент не планируется перенос чемпионата из Руанды в Швейцарию или какое-либо другое место».
Главными возмутителями спокойствия по поводу событий на руандийско-конголезской границе стали бельгийские велогонщики. До 1960 года ДР Конго (Заир) была бельгийской колонией, поэтому между странами сохраняются особые отношения. На фоне обострения давнего конфликта между народностями хуту и тутси сборная Бельгии объявила о намерении бойкотировать предстоящий чемпионат мира по соображениям безопасности, если UCI не перенесет соревнования в Швейцарию. Вариант со швейцарским городком Эгль (где находится штаб-квартира международной федерации) возник из-за того, что в 2020 году франкоязычный кантон Во лишился возможности провести ЧМ из-за ковида и сейчас теоретически мог бы подстраховать руандийцев.
Другой вопрос — действительно ли в Кигали есть проблемы с безопасностью либо тревожные новости из этого региона — просто повод для того, чтобы отменить проблемные с точки зрения транспортной доступности старты. Ранее самый успешный российский шоссейник Александр Власов в интервью «СЭ» говорил, что не собирается выступать в Африке. «Руанда в плане логистики, организации на месте, мне кажется, нереально. Так что этот чемпионат почти на сто процентов мимо». И так думают многие велогонщики из мировой элиты. Хотя польза от соревнований на Черном континенте для UCI очевидна — велоспорт осваивает новый регион и как бы доказывает, что не зацикливается на западных странах. Но по мере приближения ЧМ давление на федерацию с требованиями переноса будет усиливаться, и приграничный конфликт грянул совершенно не вовремя.
Окраина цивилизации?
От столицы Руанды Кигали до конголезского региона Гома, где сейчас разворачивается вооруженный конфликт, более 150 км. И прямой опасности для местных жителей и гостей вроде бы нет. В конце февраля в непосредственной близости от границы с ДР Конго предполагается провести крупную велогонку «Тур Руанды», и массовых отказов от этой многодневки пока не наблюдается. Однако новости из Гомы (Северного Киву) приходят очень серьезные. И главные из них касаются ответственности Руанды за вмешательство в дела соседнего государства и, в частности, отправки руандийских солдат через границу «в качестве меры безопасности», а фактически — ради поддержки повстанцев тутси из движения «23 марта» (М23).
На этой неделе M23 при поддержке военных из Руанды захватило богатый полезными ископаемыми регион Гома, в котором проживает более двух миллионов человек. Это спровоцировало беспорядки в столице ДР Конго Киншасе. Протестующие атаковали посольства Бельгии, Нидерландов, Кении, Уганды и США, а также миссию ООН, требуя от международного сообщества оказать давление на Руанду из-за «помощи террористам из M23». Вообще ДРК конфликтует с руандийцами более 30 лет, со времен геноцида народа тутси в Руанде в 1994 году, который привел почти к миллиону смертей. Но сейчас давнее противостояние приобрело характер гражданской войны, а руандийское правительство оказалось перед лицом международных санкций за дестабилизацию обстановки у соседей и фактическую интервенцию.
Считается, что Россия в этом конфликте поддерживает ДР Конго. «Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов», — говорила на днях о событиях в Гоме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как бы то ни было, эскалация одного из самых кровавых конфликтов современности не вызывает сомнений. И то, что МОК делает вид, что события «на окраине цивилизации» его не касаются, лишний раз доказывает: олимпийское сообщество обеспокоено не борьбой за мир во всем мире, а обслуживанием интересов своих западных спонсоров. Санкции против России и отсутствие санкций против Израиля и Руанды — лишнее тому подтверждение.
Конечно, Руанда — сравнительно небольшая страна и не имеет большого веса в мировом спортивном сообществе. Однако и руандийцы, и конголезцы сейчас вовлечены во многие континентальные старты. Африка постепенно перестает быть статистом в олимпийском движении. В 2026 году в Сенегале планируется провести юношескую Олимпиаду, а бывшая пловчиха Кристи Ковентри из Зимбабве — один из фаворитов на предстоящих выборах нового президента МОК. И вообще — мир глобален, и, если уж большой спорт вписывается в геополитическую повестку, странно делать это выборочно. Многие страны (в том числе Россия) сейчас рекомендовали своим гражданам отказаться от посещения горячих точек в ДР Конго. А спортивные функционеры напрасно пытаются сделать вид, что в непосредственной близости от зоны конфликта нет никаких проблем.