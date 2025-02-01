«Перенос не планируется». Спортивные власти игнорируют новый большой вооруженный конфликт

Международный союз велосипедистов не собирается отбирать у Руанды чемпионат мира, несмотря на жуткие события у границы страны.

Первый в истории чемпионат мира по шоссейному велоспорту на Черном континенте оказался под угрозой срыва из-за нового вооруженного конфликта в Центральной Африке. Один из самых престижных турниров 2025 года планируется провести с 21 по 28 сентября в Кигали (Руанда). Однако страна-организатор в конце января оказалась втянута в гражданскую войну у соседей — в ДР Конго. Руанду обвиняют в интервенции и поддержке повстанцев из народа тутси, а топовые спортсмены, которые и раньше не рвались на африканские трассы, требуют переноса соревнований в Швейцарию. МОК при этом безмолвствует, а Международный союз велосипедистов (UCI) заявляет, что ничего критичного не происходит — в Кигали якобы безопасно и оснований для отмены стартов нет. Можно ли говорить, что спортивные функционеры вновь руководствуются двойными стандартами?

Несвоевременный кризис

«UCI в тесном сотрудничестве с местным оргкомитетом чемпионата мира по шоссейным велогонкам 2025 года внимательно следит за развитием событий в восточном регионе Демократической Республики Конго (ДРК) и их потенциальным влиянием на проведение соревнований, запланированных на сентябрь следующего года в Кигали (Руанда), — говорится в пресс-релизе международной федерации. — Конфликт ограничивается территорией ДРК, а Руанда остается полностью безопасной для туризма и бизнеса. Мы надеемся на скорейшее и мирное разрешение ситуации. Спорт в целом и велоспорт в частности являются мощными послами мира, дружбы и солидарности. На фоне распространения слухов UCI разъясняет, что на данный момент не планируется перенос чемпионата из Руанды в Швейцарию или какое-либо другое место».

Главными возмутителями спокойствия по поводу событий на руандийско-конголезской границе стали бельгийские велогонщики. До 1960 года ДР Конго (Заир) была бельгийской колонией, поэтому между странами сохраняются особые отношения. На фоне обострения давнего конфликта между народностями хуту и тутси сборная Бельгии объявила о намерении бойкотировать предстоящий чемпионат мира по соображениям безопасности, если UCI не перенесет соревнования в Швейцарию. Вариант со швейцарским городком Эгль (где находится штаб-квартира международной федерации) возник из-за того, что в 2020 году франкоязычный кантон Во лишился возможности провести ЧМ из-за ковида и сейчас теоретически мог бы подстраховать руандийцев.

Другой вопрос — действительно ли в Кигали есть проблемы с безопасностью либо тревожные новости из этого региона — просто повод для того, чтобы отменить проблемные с точки зрения транспортной доступности старты. Ранее самый успешный российский шоссейник Александр Власов в интервью «СЭ» говорил, что не собирается выступать в Африке. «Руанда в плане логистики, организации на месте, мне кажется, нереально. Так что этот чемпионат почти на сто процентов мимо». И так думают многие велогонщики из мировой элиты. Хотя польза от соревнований на Черном континенте для UCI очевидна — велоспорт осваивает новый регион и как бы доказывает, что не зацикливается на западных странах. Но по мере приближения ЧМ давление на федерацию с требованиями переноса будет усиливаться, и приграничный конфликт грянул совершенно не вовремя.

Местные жители региона Гома покидают свои дома. Фото Global Look Press

Окраина цивилизации?

От столицы Руанды Кигали до конголезского региона Гома, где сейчас разворачивается вооруженный конфликт, более 150 км. И прямой опасности для местных жителей и гостей вроде бы нет. В конце февраля в непосредственной близости от границы с ДР Конго предполагается провести крупную велогонку «Тур Руанды», и массовых отказов от этой многодневки пока не наблюдается. Однако новости из Гомы (Северного Киву) приходят очень серьезные. И главные из них касаются ответственности Руанды за вмешательство в дела соседнего государства и, в частности, отправки руандийских солдат через границу «в качестве меры безопасности», а фактически — ради поддержки повстанцев тутси из движения «23 марта» (М23).

На этой неделе M23 при поддержке военных из Руанды захватило богатый полезными ископаемыми регион Гома, в котором проживает более двух миллионов человек. Это спровоцировало беспорядки в столице ДР Конго Киншасе. Протестующие атаковали посольства Бельгии, Нидерландов, Кении, Уганды и США, а также миссию ООН, требуя от международного сообщества оказать давление на Руанду из-за «помощи террористам из M23». Вообще ДРК конфликтует с руандийцами более 30 лет, со времен геноцида народа тутси в Руанде в 1994 году, который привел почти к миллиону смертей. Но сейчас давнее противостояние приобрело характер гражданской войны, а руандийское правительство оказалось перед лицом международных санкций за дестабилизацию обстановки у соседей и фактическую интервенцию.

Считается, что Россия в этом конфликте поддерживает ДР Конго. «Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов», — говорила на днях о событиях в Гоме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как бы то ни было, эскалация одного из самых кровавых конфликтов современности не вызывает сомнений. И то, что МОК делает вид, что события «на окраине цивилизации» его не касаются, лишний раз доказывает: олимпийское сообщество обеспокоено не борьбой за мир во всем мире, а обслуживанием интересов своих западных спонсоров. Санкции против России и отсутствие санкций против Израиля и Руанды — лишнее тому подтверждение.

Конечно, Руанда — сравнительно небольшая страна и не имеет большого веса в мировом спортивном сообществе. Однако и руандийцы, и конголезцы сейчас вовлечены во многие континентальные старты. Африка постепенно перестает быть статистом в олимпийском движении. В 2026 году в Сенегале планируется провести юношескую Олимпиаду, а бывшая пловчиха Кристи Ковентри из Зимбабве — один из фаворитов на предстоящих выборах нового президента МОК. И вообще — мир глобален, и, если уж большой спорт вписывается в геополитическую повестку, странно делать это выборочно. Многие страны (в том числе Россия) сейчас рекомендовали своим гражданам отказаться от посещения горячих точек в ДР Конго. А спортивные функционеры напрасно пытаются сделать вид, что в непосредственной близости от зоны конфликта нет никаких проблем.